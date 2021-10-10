Фьюри - Уайлдер: самые яркие фотографии чемпионской битвы титанов в Лас-Вегасе

"Цыганский король" поднялся из двух нокдаунов и нокаутировал американца.

В ночь на воскресенье, 10 октября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоялся грандиозный поединок между британским чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

"Цыганский король" нокаутировал своего оппонента в 11-м раунде. А до этого зрители увидели четыре нокдауна. Уайлдер оказывался на канвасе в третьем и десятом раундах. А Фьюри дважды падал на настил ринга в четвертом раунде.

Второй раз одолев Уайлдера, "Цыганский король" сохранил титул WBC в супертяжелом весе. Вашему вниманию эффектные фото ожесточенной битвы титанов.

Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым.

35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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