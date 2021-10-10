Фьюри - Уайлдер: видео нокдаунов и нокаута в чемпионском мегафайте

"Цыганский король" эффектно расправился с американским претендентом на его пояс.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри зрелищно нокаутировал Деонтея Уайлдера в поединке, который состоялся в ночь на 10 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Поединок завершился досрочно в 11-м раунде, когда "Цыганский король" в третий раз отправил своего соперника на канвас. Рефери сразу принял решение остановить бой. До этого американец побывал в нокдауне в третьем и десятом раундах.

Падал от мощных ударов противника и Фьюри. Британский чемпион дважды побывал на настиле ринга в четвертом раунде, однако после этого сумел оправиться и смять "Бронзового бомбардировщика".

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Фьюри - Уайлдер, включая четыре нокдауна и нокаут.

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Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 - нокаутом). Он остается непобедимым.

35-летний Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. В своем предыдущем бою в феврале 2020 года американец также проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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