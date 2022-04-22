Фьюри - Уайт: где смотреть и ставки букмекеров на чемпионский бой

Фьюри - Уайт: где смотреть и ставки букмекеров на чемпионский бой

"Цыганский король" проведет, по всей вероятности, последний поединок в своей карьере.

В ночь на воскресенье, 24 апреля, обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри проведет поединок со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

Чемпионский бой состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять пояс WBC, принадлежащий "Цыганскому королю".

Ориентировочное время начала главной битвы вечера бокса в столице Великобритании - в 00:30 по киевскому времени.

Где смотреть бой Фьюри - Уайт

На территории Украины поединок можно посмотреть в эксклюзивной трансляции видеосервиса Megogo. Показ состоится на стриминговом канале "Megogo Гонг".

Прогнозы букмекеров на бой Фьюри - Уайт

Абсолютным фаворитом битвы букмекеры называют "Цыганского короля". На победу Фьюри предлагают поставить с коэффициентом 1,23. Триумф Уайта станет большой сенсацией - 4,50. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 29,0.

На победу чемпиона нокаутом принимают ставки с коэффициентом 1,80. Досрочный успех "Похитителя трупов" - 5,50. Коэффициент на то, что Тайсон выигрывает по очкам, составляет 3,50. На то, что судейским решением победит Диллиан, коэффициент равен 21,0.

Напомним, накануне Фьюри и Уайт устроили "горячую" дуэль взглядов перед чемпионским боем. Он может стать последним для "Цыганского короля", который анонсировал завершение карьеры после битвы с Уайтом.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. В последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, он защитил титул WBC, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 34-летнего Вайта 30 поединков: 28 побед (19 - нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

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