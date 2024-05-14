Фьюри удивил реакцией на "кровавую" стычку своего отца с командой Усика

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на стычку своего отца Джона с командой чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Британец неожиданно обошелся без присущего себе трэш-тока. "Цыганский король" заявил, что прибыл в Саудовскую Аравию для того, чтобы боксировать в ринге, а не отвлекаться на лишние вещи.

"Я ничего не видел. Я был в комнате, давал интервью для Sky Sports. Я вообще сюда приехал не для этого, а для того, чтобы выполнить свою работу в ринге и поехать домой отдыхать. Моя команда? Они делают то, что делают. Я точно видел и хуже, чем рассечение на голове", – приводит заявление Фьюри Boxing Scene.

Стычка между командами боксеров произошла 13 мая в Эр-Рияде. Команда Фьюри начала громкими криками мешать Усику, который в это время давал интервью британскому телеканалу Sky Sports. Возникла потасовка, во время которой отец "Цыганского короля" ударил головой члена команды Усика, но сам от этого и пострадал, разбив себе лоб до крови.

Позже Фьюри-старший сделал заявление, извинившись за свое поведение. Член команды Усика, которого ударил отец Фьюри, поделился подробностями "кровавой" стычки. На инцидент также отреагировал директор команды украинского чемпиона.

Также появилось видео реакции Усика на стычку его команды с отцом "Цыганского короля". Сам Александр категорически высказался о резонансном инциденте.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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