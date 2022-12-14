Фьюри в погоне за Усиком: The Ring обновил рейтинг боксеров супертяжелого веса

Авторитетный журнал The Ring на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона.

По-прежнему гегемоном рейтинга является украинец Александр Усик, которому и принадлежит чемпионский пояс The Ring.

На первую позицию рейтинга поднялся обладатель титула WBC Тайсон Фьюри, сместивший на второе место американца Деонтея Уайлдера.

Ожидается, что в следующем году Усик и Фьюри проведут объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Топ-10 боксеров супертяжелого веса по версии The Ring

Чемпион – Александр Усик (Украина)

1. Тайсон Фьюри (Великобритания)

2. Деонтей Уайлдер (США)

3. Энтони Джошуа (Великобритания)

4. Джо Джойс (Великобритания)

5. Энди Руис (Мексика)

6. Диллиан Уайт (Великобритания)

7. Луис Ортис (Куба)

8. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

9. Филипп Хргович (Хорватия)

10. Фрэнк Санчес (Куба).

Напомним, в ночь на 21 августа 2022 года Усик победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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