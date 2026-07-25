Фьюри в шестой раз объявил о намерении завершить карьеру — когда это произойдет

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) объявил о намерении завершить карьеру в 2026 году.

Об этом 37-летний британец рассказал в интервью The Sun.

"Это мой последний год на профессиональном ринге. Именно поэтому я хочу быть активным. Я не хочу продолжать заниматься спортом до 65 лет", — заявил "Цыганский король".

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Последним поединком в карьере Фьюри может стать бой с другим звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

Отметим, что Фьюри уже в шестой раз объявил о своем уходе из спорта. "Цыганский король" ранее уже пять раз публично заявлял о своем решении повесить перчатки на гвоздь (в том числе в 2013, 2022 и январе 2025 года после поражений от Александра Усика), однако каждый раз возвращался на ринг.

Напомним, 24 июля Фьюри техническим нокаутом победил поляка Мариуша Ваха в поединке, который состоялся на арене "Max Muay Thai Stadium" в городе Паттая (Таиланд).

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