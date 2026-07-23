Фьюри — Вах: букмекеры сделали прогноз на бой

Тайсон Фьюри - Мариуш Вах / x.com/Queensberry

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В пятницу, 24 июля, бывший чемпион мира в супержелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО), который в мае дерзко вызывал Александра Усика на третий бой, проведет поединок против польского боксера Мариуша Ваха (39-13, 20 КО).

Вечер бокса состоится на арене "Max Muay Thai Stadium" в городе Паттая (Таиланд).

Выход боксеров в ринг ожидается около 18:00 по киевскому времени. "Цыганский король" заявил, что бой с его участием будет открывать вечер бокса, а не закрывать его.

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Прогноз букмекеров на бой Фьюри — Вах

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитом поединка является Фьюри. На победу британца можно поставить с коэффициентом 1,01. Выигрыш Ваха — 15,00.

Ничья, как традиционно наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 26,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Фьюри нокаутом — 1,28. Триумф "Цыганского короля" судейским решением — 3,50.

Досрочная победа Ваха оценена коэффициентом 21,00. Триумф поляка по очкам — 71,00.

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Отметим, что для Фьюри этот бой должен стать промежуточным перед поединком с другим звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

Сам Джошуа в субботу, 25 июля, в саудовском Эр-Рияде проведет бой против албанца Кристиана Пренги.

Свой предыдущий бой 37-летний Фьюри провел 12 апреля, когда единогласным решением судей победил россиянина Арсланбека Махмудова.

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46-летний Вах последний раз выходил на ринг в марте, когда единогласным решением судей проиграл украинцу Виктору Выхристу. В 2012 году поляк претендовал на титул чемпиона мира, но проиграл Владимиру Кличко.

Интересно, что бой Фьюри — Вах не будет транслироваться в прямом эфире по телевидению или на стриминговых платформах. Полную версию и закулисья покажут в третьем сезоне реалити-шоу "At Home with the Furys" на Netflix.

Все доходы от продажи билетов (зал рассчитан только на 1500–2000 зрителей) будут переданы местным благотворительным организациям, а победитель получит новосозданный титул WBC Humanitarian.

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес выйдет в ринг против жертвы Фьюри и Джошуа.

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Также мы рассказывали, что Усик отказался от всех своих титулов в супертяжелом весе.

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