Фьюри вернулся на ринг и разбил экс-соперника Владимира Кличко

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) победил польского боксера Мариуша Ваха (39-14, 20 КО) в поединке, который состоялся 24 июля на арене "Max Muay Thai Stadium" в городе Паттая (Таиланд).

Бой длился семь раундов. На восьмой раунд Вах не вышел, так что "Цыганский король" одержал победу техническим нокаутом.

Интересно, что бой Фьюри — Вах не транслировался в прямом эфире по телевидению или на стриминговых платформах. Полную версию и закулисья покажут в третьем сезоне реалити-шоу "At Home with the Furys" на Netflix.

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Все доходы от продажи билетов (зал рассчитан всего на 1500–2000 зрителей) будут переданы местным благотворительным организациям.

Фьюри как победитель боя получил новосозданный титул WBC Humanitarian.

Для 37-летнего Фьюри эта победа стала второй подряд. Свой предыдущий бой он провел 12 апреля, когда единогласным решением судей победил россиянина Арсланбека Махмудова.

46-летний Вах до этого последний раз выходил на ринг в марте, когда единогласным решением судей проиграл украинцу Виктору Выхристу. В 2012 году поляк претендовал на титул чемпиона мира, но проиграл Владимиру Кличко.

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Отметим, что для Фьюри этот бой должен стать промежуточным перед поединком с другим звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

Сам Джошуа в субботу, 25 июля, в саудовском Эр-Рияде проведет бой против албанца Кристиана Пренги.

Ранее сообщалось, что Усик отказался от своих чемпионских поясов.

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Также мы рассказывали, что олимпийский чемпион Хижняк узнал своего соперника в андеркарде боя Джошуа.

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