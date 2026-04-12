Тайсон Фьюри / © twitter.com/trboxing

Реклама

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу над россиянином Арсланбеком Махмудовым в главном бою вечера бокса, который состоялся в ночь на 12 апреля на "Tottenham Hotspur Stadium" в Лондоне.

Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых "Цыганский король" триумфовал единогласным решением судей — 120:108, 120:108, 119:109.

На протяжении всего боя Фьюри доминировал в ринге, не оставив сопернику из страны-террориста никаких шансов.

Реклама

Для "Цыганского короля" это был первый бой после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. В январе 2025 года британец объявил о завершении карьеры, но позже решил вернуться в ринг.

В послужном списке 37-летнего Фьюри теперь 35 побед (24 — нокаутом) в 38 поединках на профессиональном ринге. Тайсон имеет в своем пассиве два поражения (оба — от Усика), еще один бой он завершил вничью (против американца Деонтея Уайлдера).

Для 36-летнего Махмудова это третье поражение в профессиональном боксе. Также на его счету 21 победа (19 — нокаутом).

В своем предыдущем поединке россиянин, выступающий под флагом Канады, в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел британца Дэвида Аллена.

Реклама

