- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
Фьюри возвращается в ринг и сразится с россиянином – официальная дата поединка
Британец проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова, выступающего под флагом Канады.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вернется в ринг поединком против российского боксера Арсланбека Махмудова.
Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix, который будет транслировать этот бой.
Поединок между Фьюри и Махмудовым состоится 11 апреля в Великобритании. Арена, на которой "Цыганский король" будет бить россиянина, будет названа позже.
Отметим, что Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025 года после двух подряд поражений от украинца Александра Усика.
Однако в январе нынешнего года британец объявил, что в 2026 году вернется в ринг.
В послужном списке 37-летнего Фьюри 34 победы (24 – нокаутом) в 37 поединках на профессиональном ринге. Тайсон имеет в своем пассиве два поражения (оба – от Усика), еще один бой он завершил вничью (против американца Деонтея Уайлдера).
На счету 36-летнего Махмудова 21 победа (19 – нокаутом) и два поражения.
В своем предыдущем поединке россиянин, выступающий под флагом Канады, в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел британца Дэвида Аллена.
Ранее сообщалось, что Фьюри трогательно поздравил Усика с днем рождения.
Также мы рассказывали, что Усик сыграл в футбол за "Полесье" и помог житомирскому клубу победить финалиста плей-офф МЛС в товарищеском матче.