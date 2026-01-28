Фьюри возвращается в ринг и сразится с россиянином – официальная дата поединка

Тайсон Фьюри / © Associated Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вернется в ринг поединком против российского боксера Арсланбека Махмудова.

Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix, который будет транслировать этот бой.

Поединок между Фьюри и Махмудовым состоится 11 апреля в Великобритании. Арена, на которой "Цыганский король" будет бить россиянина, будет названа позже.

Отметим, что Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025 года после двух подряд поражений от украинца Александра Усика.

Однако в январе нынешнего года британец объявил, что в 2026 году вернется в ринг.

В послужном списке 37-летнего Фьюри 34 победы (24 – нокаутом) в 37 поединках на профессиональном ринге. Тайсон имеет в своем пассиве два поражения (оба – от Усика), еще один бой он завершил вничью (против американца Деонтея Уайлдера).

На счету 36-летнего Махмудова 21 победа (19 – нокаутом) и два поражения.

В своем предыдущем поединке россиянин, выступающий под флагом Канады, в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел британца Дэвида Аллена.

