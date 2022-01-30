"Фьюри, я тебя оседлаю": Усик на коне пригрозил британскому чемпиону (видео)

"Фьюри, я тебя оседлаю": Усик на коне пригрозил британскому чемпиону (видео)

Александр решил овладеть верховой ездой.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик показал поклонникам свое новое хобби.

В свободное от боксерских тренировок время украинский спортсмен принялся учиться верховой езде. Саша выложил видео у себя в Instagram, где катается на коне.

Держась в седле, Усик на камеру обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри. Ранее "Цыганский король" записал провокационное видео, где назвал украинца "слабаком", избегающим боя с ним.

"Эй, Фьюри! Я тебя оседлаю так же" - сказал Усик.

В следующем бою украинский чемпион должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В свою очередь, Фьюри сразится со своим соотечественником Диллианом Уайтом. Об этом уже было объявлено официально, место и дата поединка станут известны позже.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

Читайте также:

Промоутер Фьюри заплатит рекордную сумму в истории бокса за следующий бой британца

"Гадалка предсказала": Фьюри потроллили за срыв объединительного боя против Усика

"Не делай этого, пожалуйста": Виталий Кличко дал совет Джошуа по поводу реванша с Усиком