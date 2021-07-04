Фьюри жестко потроллил сборную Украины после бесславного вылета с Евро-2020

"Цыганский Король"отреагировал на успех своих соотечественников.

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри потроллил футбольную сборную Украины после поражения от национальной команды Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы-2020 и вылета с турнира.

"Не видел такого избиения Украины со времен Дюссельдорфа 28 ноября 2015 года", - написал боксер в Twitter, намекнув на свою победу над украинцем Владимиром Кличко.

iv not seen a beat down over Ukraine like this since Düsseldorf 28 November 2015. — TYSON FURY (@Tyson_Fury) July 3, 2021

Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4 .

. Фьюри отобрал чемпионские пояса у Кличко-младшего, победив его единогласным решением судей.

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