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Фьюри жестко потроллил сборную Украины после бесславного вылета с Евро-2020

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Фьюри жестко потроллил сборную Украины после бесславного вылета с Евро-2020

Associated Press

"Цыганский Король"отреагировал на успех своих соотечественников.

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри потроллил футбольную сборную Украины после поражения от национальной команды Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы-2020 и вылета с турнира.

"Не видел такого избиения Украины со времен Дюссельдорфа 28 ноября 2015 года", - написал боксер в Twitter, намекнув на свою победу над украинцем Владимиром Кличко.

  • Сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.
  • Фьюри отобрал чемпионские пояса у Кличко-младшего, победив его единогласным решением судей.