Фьюри жестко прошелся по Джошуа и обвинил Усика в употреблении стероидов - дерзкое видео

Фьюри жестко прошелся по Джошуа и обвинил Усика в употреблении стероидов - дерзкое видео

"Цыганский король" заявил, что собирается вернуть пояса из Украины в Британию.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри разорвал соцсети новым видео у себя в Twitter. Британский чемпион эмоционально обратился к Энтони Джошуа и Александру Усику.

"Цыганский король" обвинил соотечественника в том, что он проиграл пояса украинцу. Фьюри обозвал Джошуа "здоровенным и бесполезным бомжом", а Усика - "маленьким стероидным боксером", пообещав вернуть пояса в Великобританию.

"Не могу поверить, что Джошуа вернул Украине все пояса. И это после той тяжелой работы, которую я проделал для того, чтобы их забрать. Бесполезная работа. Ты (Джошуа, - прим.) - здоровенный и бесполезный бомж. К тебе подошел маленький, напичканный стероидами средневес и забрал все пояса.

Для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера. Я освобожу ненужного маленького человека от поясов и верну их в Британию", - сказал Фьюри.

Добавим, что потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше с Джошуа, или заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.

В ночь на 26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

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