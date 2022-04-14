Галатасарай – Динамо: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

Собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим от войны украинцам.

В четверг, 14 апреля, киевское "Динамо" проведет второй благотворительный матч в рамках тура "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Остановим Войну!").

Соперником "бело-синих" будет турецкий "Галатасарай". Встреча состоится на стадионе "Тюрк-Телеком Арена" в Стамбуле, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что "Динамо" получило разрешение от украинского правительства в полном составе уехать за границу, чтобы играть благотворительные матчи с европейскими клубами. Цель этих поединков – информирование международного сообщества о войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Смотрите поединок украинского гранда с 22-кратным чемпионом Турции в прямом эфире на нашем сайте.

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