"Галичанка" в невероятном матче приблизилась к финалу Европейского кубка (видео)

Львовская команда победила в первом поединке полуфинала.

В субботу, 26 марта, львовская "Галичанка" встретилась с испанским клубом "Рокаса Гран Канария" в рамках полуфинала Европейского кубка по гандболу. Встреча завершилась минимальной победой украинок – 20:19.

Весь матч команды шли заподлицо. В конце игры украинская команда не реализовала несколько выгодных моментов и чуть не проиграла матч, уступая 17:19. Однако на последних минутах львовские гандболистки сравняли счет в матче, а за 12 секунд до конца вырвали победу, когда Татьяна Поляк успешно выполнила семиметровый штрафной бросок.

Лучшими бомбардирами у "Галичанки" стали Марьяна Маркевич, Марина Коновалова и Татьяна Поляк, забросившие по 4 мяча.

Видео игры "Галичанка" — "Рокаса Гран Канария"

Ответный матч состоится через неделю, 3 апреля, в Испании.

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