"Галичанка" в невероятном матче приблизилась к финалу Европейского кубка (видео)

Львовская команда победила в первом поединке полуфинала.
В субботу, 26 марта, львовская "Галичанка" встретилась с испанским клубом "Рокаса Гран Канария" в рамках полуфинала Европейского кубка по гандболу. Встреча завершилась минимальной победой украинок – 20:19.
Весь матч команды шли заподлицо. В конце игры украинская команда не реализовала несколько выгодных моментов и чуть не проиграла матч, уступая 17:19. Однако на последних минутах львовские гандболистки сравняли счет в матче, а за 12 секунд до конца вырвали победу, когда Татьяна Поляк успешно выполнила семиметровый штрафной бросок.
Лучшими бомбардирами у "Галичанки" стали Марьяна Маркевич, Марина Коновалова и Татьяна Поляк, забросившие по 4 мяча.
Видео игры "Галичанка" — "Рокаса Гран Канария"
Ответный матч состоится через неделю, 3 апреля, в Испании.
Читайте также:
После трех недель под обстрелами: украинские фигуристы эмоционально выступили на ЧМ по фигурному катанию (видео)
Беженка из Украины выиграла марафон в Иерусалиме
Украинка Костевич завоевала "золото" чемпионата Европы по шаровой стрельбе