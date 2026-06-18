Гана на последних минутах вырвала победу над Панамой в первом туре ЧМ-2026

Гана — Панама / © Associated Press

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Сборная Ганы обыграла команду Панамы в матче первого тура группы L чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BMO Field" в канадском городе Торонто завершился со счетом 1:0 .

За всю встречу команды создали очень мало острых моментов. Единственный гол Гана забила в компенсированное ко второму тайму время — на 90+5-й минуте Калеб Иренки отправил мяч в ворота Панамы после прострела Брендона Томаса-Ассанте.

Гана — Панама / © Associated Press

Для ганцев это пятый в истории Мундиаль (2006, 2010, 2014, 2022, 2026). Лучшим результатом этой сборной на ЧМ является выход в четвертьфинал в 2010 году.

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Панамцы только во второй раз принимают участие в финальном турнире ЧМ. Впервые команда играла на Мундиале в 2018 году, проиграв все три матча группового этапа — Бельгии (0:3), Англии (1:6) и Тунису (1:2).

В другом матче стартового тура группы L сборная Англии в зрелищной голевой перестрелке одолела команду Хорватии — 4:2.

Во втором туре Гана 23 июня сыграет с Англией, а Панама 24 июня сразится с Хорватией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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