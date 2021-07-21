Ганский футболист умышленно забил два гола в свои ворота: зачем он это сделал (видео)

Игрок испортил счет, на который была сделана ставка.

Скандальный инцидент произошел в матче чемпионата Ганы по футболу между "Ашанти Голд" и "Интер Эллис". Игрок гостей Хасмин Муса дважды специально поразил ворота своей команды.

После поединка футболист рассказал, что еще до начала игры в отеле услышал, что на матч была сделана ставка с точным счетом - его команда должна была проиграть 1:5.

Муса появился на замену за 12 минут до финального свистка, когда "Интер Эллис" уступал 0:5. Чтобы испортить ставку, игрок решил сразу забить в свои ворота, а затем повторил это снова.

The craziest own goals ever in the history of football.



Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9 — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021

После своего "перфоманса" Муса был заменен обратно. В итоге его команда проиграла 0:7.

"Я пообещал нашему тренеру, что если он позволит мне выйти со скамейки запасных, я испорчу пари. После игры моя команда меня поздравила. До игры я слышал в нашем отеле, что была сделана ставка на точный счет 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что не одобряю это", - приводит слова футболиста Goal.

Федерация футбола Ганы уже начала расследование инцидента. В "Ашанти Голд" заявили, что не причастны к потенциально договорному поединку.

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