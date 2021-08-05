Гарантировала медаль: украинская каратистка Терлюга вышла в полуфинал Олимпиады-2020

Наша спортсменка получит как минимум "бронзу".

Украинская каратистка Анжелика Терлюга пробилась в полуфинал турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

29-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 55 кг, вышла в 1/2 финала с первого места в группе.

В первом поединке Терлюга одолела египтянки Радву Сайед - 1:0. Далее завершила вничью бои с представительницей Казахстана Молдир Жандарбай (4:4) и австрийкой Беттиной Планк (0:0), а в последней схватке победила японку Михо Мияхару - 4:0. В следующий круг вышли две лучшие спортсменки группы.

Таким образом, пробившись в полуфинал, Терлюга гарантировала себе "бронзу" Олимпиады в Токио. Впрочем, это точно не предел ее амбиций. Впереди украинку ждет битва за выход в финал.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 12 медалей - одна золотая, две серебряные и 9 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинский на Олимпиаде-2020 за 5 августа в нашей онлайн-трансляции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку