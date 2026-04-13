Гармаш, которого мобилизовали в ВСУ, нашел себе новый клуб — пост о переходе удалили

Денис Гармаш / © ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш, которого в ноябре прошлого года мобилизовали в ВСУ, якобы нашел себе новую команду.

О подписании 35-летнего Гармаша объявил аматорский футбольный клуб "Титан".

"Титан" объявил о подписании Дениса Гармаша, но затем удалил публикацию / Instagram "Титана"

Однако позже "Титан" удалил информацию о подписании Гармаша.

"Громкое усиление состава. АФК "Титан" официально приветствует в своих рядах Дениса Гармаша — экс-игрока национальной сборной Украины и полузащитника киевского "Динамо". Футболист с огромным опытом выступлений на самом высоком уровне, характером и победным менталитетом — теперь часть нашей команды.

Его энергия, борьба на каждом метре поля и желание побеждать — именно то, что усиливает "Титан" в решающий момент сезона. Новый уровень. Новые амбиции. Новые победы впереди. Добро пожаловать в АФК "Титан", — говорилось в сообщении клуба, которое уже удалили.

Предыдущим клубом Гармаша было "Лесное", за которое он в сезоне-2025/26 провел 13 матчей. В ноябре 2025-го команду исключили из состава участников Второй лиги из-за того, что она дважды подряд не явилась на матч чемпионата Украины в связи с финансовыми проблемами.

28 ноября 2025-го Киевский городской ТЦК и СП сообщил, что Гармаш был доставлен Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было.

После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

В декабре прошлого года бывший одноклубник Гармаша в составе "Динамо" и "Лесное" Сергей Рыбалка рассказал, что Денис проходит базовую военную подготовку.

Сейчас "Титан" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Киевской области. После 16 сыгранных матчей его отставание от "Денгоффа" из села Дениховка составляет 3 балла.