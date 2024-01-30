Гармаш перебрался в клуб УПЛ – экс-игрока "Динамо" оригинально презентовали в McDonald's (видео)

Харьковский "Металлист 1925" объявил о подписании бывшего полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша.

Контракт 33-летнего футболиста с харьковчанами рассчитан на 1,5 года – до лета 2025-го.

Финансовые условия не разглашаются. За "Металлист 1925" он будет выступать под 19-м номером.

Харьковский клуб оригинально представил новичка, опубликовав остроумный ролик в соцсетях. На видео Гармаш подписывает контракт с "Металлистом 1925" в ресторане быстрого питания McDonald's.

Таким образом "Металлист 1925" интересно обыграл тот факт, что ранее Денис опроверг слухи, что разорвал контракт с хорватским "Осиеком": "Нет, я не расторг контракт! Нахожусь здесь. В McDonald's ем сейчас. Пока нет ясности", – раньше ответил Гармаш.

В ролике после этой фразы хавбек доел бургер, после чего сразу подписал контракт с харьковчанами: "А теперь и контракт можно подписывать", – говорит Денис на забавном видео.

Отметим, что Гармаш досрочно разорвал контракт с "Осиеком", куда перешел в сентябре прошлого года свободным агентом. Перед этим он договорился о расторжении своего соглашения с "Динамо".

В этом сезоне Гармаш отыграл всего 4 матча за "Осиек", суммарно проведя на поле 167 минут. Результативными действиями украинский футболист не отличался.

В "Металлисте 1925" Денис будет играть под руководством нового главного тренера Виктора Скрипника. На зимний перерыв харьковский коллектив отправился на 12-м месте в УПЛ, набрав 15 очков после 17 сыгранных матчей.

Напомним, Гармаш выступал за "Динамо" с 2007 по 2023 год. В составе "бело-синих" он провел 238 матчей в УПЛ (забил 34 гола), 27 игр в Кубке Украины (8 голов), 7 – в Суперкубке (1 гол).

Вместе с киевлянами Денис трижды стал чемпионом Украины (2015, 2016, 2021), трижды – обладателем Кубка Украины (2014, 2015, 2021) и 4 раза – обладателем Суперкубка Украины (2011, 2016, 2018, 2019).

С 2011 по 2021 год Гармаш вызывался в сборную Украины. За национальную команду он сыграл 31 матч и забил два гола.

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