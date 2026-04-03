Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии после невыхода на ЧМ-2026

Дженнаро Гаттузо / © Associated Press

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии после невыхода на чемпионат мира-2026 по футболу.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии.

Отмечается, что контракт 48-летнего Гаттузо со "Скуадрой Адзуррой" был расторгнут по взаимному согласию сторон.

"С болью в сердце, не достигнув цели, которую мы перед собой ставили, считаю свой опыт на скамейке сборной завершенным. Футболка "Адзурри" является самым ценным сокровищем, существующим в футболе. Именно поэтому считаю правильным уже сейчас дать возможность для новых технических решений.

Хочу поблагодарить президента Габриэле Гравину и Джанлуиджи Буффона, а вместе с ними — всех сотрудников Федерации за доверие и поддержку, которую они мне всегда оказывали. Было честью руководить национальной сборной и работать с группой ребят, которые показали настоящую преданность и любовь к ней.

Но самая большая благодарность — болельщикам, всем итальянцам, которые в течение этих месяцев никогда не прекращали дарить свою любовь и поддержку сборной. Навсегда с голубым цветом в сердце", — говорится в прощальном обращении Гаттузо.

Гаттузо возглавлял сборную Италии с июня 2025 года. Под его руководством команда выиграла шесть матчей, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

Отметим, что накануне свои должности также покинули Габриэле Гравина (президент Федерации футбола Италии) и Джанлуиджи Буффон (руководитель делегации сборной Италии).

В финале плей-офф отбора на ЧМ-2026 сборная Италии в серии послематчевых пенальти проиграла команде Боснии и Герцеговины.

Таким образом, Италия установила исторический антирекорд — это первая футбольная сборная-чемпион мира, которая пропустит три подряд Мундиаля. В последний раз "Скуадра Адзурра" принимала участие в финальной части ЧМ еще в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Гаттузо со слезами на глазах извинился за невыход сборной Италии на ЧМ-2026.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, сборная Украины также не смогла выйти в финальный турнир ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф отбора команда Сергея Реброва проиграла Швеции (1:3).