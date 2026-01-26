Гауфф – Cвитолина: где смотреть и прогноз букмекеров на четвертьфинал Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

Во вторник, 27 января, украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) посоревнуется с американкой Кори Гауфф (№3 WTA) в матче 1/4 финала Australian Open-2026.

Ориентировочное время начала поединка – не раньше 10:00 по киевскому времени.

В 1/8 финала австралийского мэйджора Свитолина одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (6:2, 6:4), тогда как Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову (6:1, 3:6, 6:3).

Ранее Свитолина и Гауфф трижды встречались в очных противостояниях. Украинка победила американку на Australian Open-2021, но дважды уступила ей в 2024 году – на турнире в Окленде и на US Open.

Где смотреть матч Гауфф – Cвитолина

Четвертьфинальный матч Australian Open-2026 между Свитолиной и Гауфф будет транслировать телеканал Eurosport.

Трансляция поединка также будет доступна для просмотра на медиасервисе MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Гауфф – Cвитолина

По мнению букмекеров, фавориткой грядущего матча является 21-летняя американка. На победу Гауфф принимаются ставки с коэффициентом 1,48. На выигрыш 31-летней Свитолиной можно поставить с коэффициентом 2,66.

В полуфинале победительница матча Гауфф – Cвитолина сыграет с триумфаторкой поединка между первой ракеткой планеты "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко и американкой Ивой Йович (№27 WTA).

Отметим, что Свитолина уже повторила личный рекорд на Australian Open, в четвертый раз в карьере выйдя в четвертьфинал на этом турнире Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). В прошлом году она остановилась в 1/4 финала после поражения от будущей победительницы мэйджора американки Мэдисон Киз.

В целом Элина в четырнадцатый раз в карьере вышла в четвертьфинал на уровне Grand Slam.

Ее лучшими результатами на турнирах Grand Slam остаются выходы в полуфиналы на Wimbledon (2019, 2023) и US Open (2019).

Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.