"Где "Динамо", где?": "Шахтер" остроумно отреагировал на победу в Классическом

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" остроумно отреагировал на победу над киевским "Динамо" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

После завершения Классического пресс-служба "Шахтера" в своем TikTok опубликовала видеообращение легендарного в истории донецкого клуба бразильца Жадсона к болельщикам, где он говорит свою культовую фразу "Где Динамо, где?".

Стоит отметить, что это видео не новое. "Шахтер" впервые опубликовал его в мае 2019-го в честь десятилетия победы в Кубке УЕФА.

Впервые фраза "Где "Динамо", где?" была сказана Жадсоном после ответного поединка полуфинала Кубка УЕФА сезона-2008/09, когда "Шахтер" по сумме двух матчей выбил "Динамо" (1:1, 2:1) из турнира.

В эой игре счет открыл именно Жадсон. Также он забил победный гол в финальном матче Кубка УЕФА против бременского "Вердера" (2:1).

Отметим. что Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 по 2012 год. Вместе с "горняками" он пять раз завоевал титул чемпиона Украины, по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также выигрывал Кубок УЕФА.

Напомним, Классическое на "Арене Львов" завершилось победой "Шахтера" со счетом 3:1 . Подопечные Арды Турана взяли реванш у "Динамо" за поражение (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Таким образом, "Шахтер" прервал беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ, которая была рекордной в истории столичного клуба.

Победа над киевлянами позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.