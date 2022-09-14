"Где реакция на фанов "Фенербахче" и трансляцию ЧМ-2022 в РФ?": известный украинский комментатор разнес УАФ из-за бездействия

Известный украинский комментатор Виктор Вацко подверг критике УАФ за полное бездействие в футбольных вопросах защиты Украины в условиях войны с РФ, в частности отсутствие реакции на трансляцию ЧМ-2022 в стране-агрессоре и поведение фанатов "Фенербахче" на матче против "Динамо".

Комментатор Виктор Вацко в шоке и возмущении бездействием УАФ в вопросах отстаивания интересов украинских клубов.

Об этом он заявил в эфире своей передачи "Вацко on air".

"Честно говоря, я не мог понять пассивности в деятельности Украинской ассоциации футбола с начала широкомасштабного вторжения. У нас с 24 февраля перед глазами у всех работа президента страны Владимира Зеленского, работа Офиса Президента, работа премьер-министра Шмыгаля, министра обороны Резникова, министра иностранных дел Кулебы Они ежедневно, круглосуточно, уже более 6 месяцев на всех возможных и невозможных площадках шумят о беде, которая пришла в Украину, не дают миру ни на миг забыть о том, что у нас здесь происходит. и получают политическую, экономическую, военную помощь.

А вот что в нашем футболе? Кто из иностранных партнеров – УЕФА, лиги, клубы – и в чем протянул нам руку помощи? В частности, финансовой? Нужно что-нибудь сделать для того, чтобы мировой футбол, экономически мощный футбол протянул нам эту руку помощи. И это при том, что президент УАФ, Андрей Васильевич Павелко – член Исполкома УЕФА. То есть это человек с большим влиянием, человек, у которого друг – президент УЕФА Александер Чеферин", — заявил он.

Вацко затронул также тему болельщиков "Фенербахче", которые пришли на матч Лиги Европы против "Динамо" в масках Путина и непристойно вели себя.

"История с выходками болельщиков "Фенербахче", которые на матчах "Динамо" внезапно стали любителями матрешек, балалаек и оркофюрера. Разве это не вопрос имиджевого, политического значения, актуального прямо сейчас? Разве не правильно было бы со стороны УАФ в этом вопросе создать протекцию украинскому клубу на уровне общественного мнения в Европе и на уровне дисциплинарного комитета УЕФА мне кажется, что очень даже правильно.

Почему никто из украинских футбольных чиновников нигде у европейских, мировых медиа не оказывает давление на ФИФА, продавшую свинособакам права на трансляцию ЧМ-2022 в Катаре? Почему никто не давит на УЕФА, которая не остановила контракт на трансляцию матчей еврокубков в оркостане? Разве не руководство нашего футбола со всем его ресурсом (я имею в виду фактор членства в исполкоме УЕФА) должно заниматься этими вопросами, лоббировать интересы Украины и уничтожать интересы наших врагов на этом фронте? Это важно. Разве это не борьба за интересы нашего государства на своем месте?", — добавил он.

Также комментатору непонятно, почему УАФ не помогает донецкому "Шахтеру" в борьбе с ФИФА по поводу разрешения легионерам прекращать контракты.

"Тот же "Шахтер" в публичной плоскости на европейском, мировом уровне, в европейских медиа рубится с ФИФА. Не только в медийной, но и в юридической плоскости рубится с ФИФА на предмет вот того разрешения легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами и ехать себе выступать за границу Мне удивительно, что "Шахтер" не получает публичной, медийной поддержки в европейской плоскости от руководства нашего футбола. Потому что это же речь идет не об интересах "Шахтера". Мне кажется, что эта история – речь об интересах любого украинского футбольного клуба: "Динамо", "Ворскла", "Днепр-1", "Заря", "Черноморец" и другие украинские клубы пострадали от этой нормы ФИФА? Почему бьется только "Шахтер"?

Разве не правильно протянуть "Шахтеру" руку поддержки? Консолидироваться в интересах украинского футбола? При том, что, знаете ли, на официальном сайте УАФ указано, что Андрей Павелко 29 мая 2019 был избран председателем комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. Здесь сам бог велел как-то подключить свои ресурсы, свое влияние, свои связи, свои контакты", — сказал Вацко.

Напомним, что глава Украинской ассоциации футбола УАФ Андрей Павелко резко отреагировал на информацию, что сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины.

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