"Где ты был, когда нас бомбило НАТО?" сербские теннисисты, поехавшие в Россию, жестко ответили Стаховскому

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский показал фрагменты переписки с участвующими в турнире в России сербскими коллегами.

Он написал Виктору Троицкому и Янке Типсаревичу.

"Разочарован видеть тебя в России. Но, думаю, за деньги можно купить все", – говорится в сообщении Стаховского.

В ответ Троицки назвал украинца "клоуном из Инстаграма".

"Бесценно быть в стране моих дедушек и бабушек. Ты – клоун из Инстаграма, который путает политику и спорт... Это не имеет никакого отношения к войне, но если ты ее вспомнил, я и моя страна прошли через это дерьмо и никогда не получили поддержки, поэтому, пожалуйста, заткнись", – ответил Троицки.

Тем временем Типсаревич спросил Стаховского, где он был, когда НАТО бомбило его страну.

"Серьезно? А что по этому поводу мистер инстаграммный борец за свободу. Ты или кто-то из твоей е****** семьи бойкотировал или выступал против хоть в каком-то виде, когда силы НАТО бомбили мою страну и моих людей каких-то 20 лет назад", – написал в ответе Типсаревич.

Украинец ответил обоим. Типсаревичу он порекомендовал наслаждаться деньгами, а Троицки написал, что "лучше быть клоуном в Инстаграме, защищая свою страну, чем быть российской денежной с*кой".

Напомним, что на юниорском теннисном турнире Ten Pro в академии звездного испанского теннисистка Рафаэля Надаля произошел скандал. Во время церемонии открытия организаторы включили российский гимн.

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