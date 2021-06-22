"Где же мои четыре пояса": Ломаченко похвалил себя перед боем с Накатани

До поединка с японцем остается четыре дня.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко всерьез намерен вернуть себе пояса.

Так, 33-летний украинский боксер убежден, что остается сильнейшим боксером в легком весе, несмотря на поражение от Теофимо Лопеса в объединительном бою. Об этом сообщает FightNews.

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"Накатани — очень хороший выбор для меня, потому что он дал Лопесу отличный бой. Поэтому я выбрал его.

Я наилучший в легком весе. Где же мои четыре пояса? Ради этого я продолжаю бороться. Ты можешь считать себя чемпионом мира, когда удерживает все четыре титула. Главное — наследие. Мы устранили сбой в матрице", — отметил Ломаченко.

Поединок Ломаченко — Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). По киевскому времени это будет утро 27 июня, бой начнется ориентировочно в 05:00.

Ранее Ломаченко высказался о бое против Накатани, который владеет поясом WBO Inter-Continental.

33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 — нокаутом) и потерпел 2 поражения.

В октябре 2020 Василий потерял чемпионские пояса , которыми владел, в поединке с американцем Теофимо Лопесом. Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник послал его на *** .

, которыми владел, в поединке с американцем Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник . На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 — нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.

Ранее рассказывалось, что Ломаченко попал в список лучших боксеров планеты.

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