Гегемония Свитолиной завершена: в Украине сменится первая ракетка

Теперь лучшей теннисисткой Украины будет Ангелина Калинина.

Это стало возможным после того, как 25-летняя Калинина, занимающая 36-е место мирового рейтинга, сумела преодолеть стартовый круг турнира Roland Garros-2022.

Так, со следующей недели, когда обновится рейтинг WTA, Ангелина будет занимать 35-ю строчку. Как следствие, это позволит ей опередить Свитолину, которая неизменно была первой теннисисткой Украины с 2013 года.

В следующем раунде Roland Garros Калинина сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA), которой с начала года дважды уступала в Мельбурне и Майами;

В случае выхода в третий круг Калинина установит личный рекорд на турнирах "Большого шлема", ранее достигая второго раунда Roland Garros и US Open.

В январе Калинина дебютировала в топ-50 мирового рейтинга. В первую сотню украинка пробилась в прошлом году.

Напомним, что Свитолина впервые за 11 лет пропускает Roland Garros. В общем, она не проводит матчи с 24 марта. Ранее сообщалось, что пока первая ракетка Украины беременна. Свитолина и ее любимый, французский теннисист Гаэль Монфис в Instagram назвали пол будущего ребенка.

Читайте также:

"Испытываю гнев, потому что на мою страну льют много лжи": Цуренко — о пропаганде РФ и безразличии теннисистов

Проиграла американцы: вторая украинская теннисистка простилась с Roland Garros

Не растерялись: фанаты сборной Чехии по хоккею оригинально обошли запрет вывесить сине-желтый флаг на матчах ЧМ-2022 (фото)