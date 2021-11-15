Гендерный скандал на Кубке Азии: Иордания требует проверить пол футболистки сборной Ирана

Иранская сторона отвергает обвинения.

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала.

25 сентября иранские футболистки в серии пенальти обыграли команду Иордании (0:0, пен. 4:2) в матче отборочного турнира Кубка Азии и вышли в финальную часть турнира. Однако президент Федерации футбола Иордании (JFA) Али бин аль-Хусейн заподозрил соперника в мошенничестве.

Дело в том, что поединок стал бенефисом вратаря сборной Ирана - она не пропустила ни одного гола и помогла своей команде победить. Это стало поводом для подозрения со стороны Иордании - там обратились в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) с просьбой проверить пол голкиперки Ирана.

"Учитывая доказательства, представленные JFA и учитывая важность этого соревнования, мы просим АФК инициировать прозрачное и четкое расследование, которое проведут медицинские эксперты.

Нужно выяснить, имеет ли право этот игрок и другие члены команды выступать ввиду того, что у женской сборной Ирана есть история гендерных проблем и допинга", - говорится в письме аль-Хусейна.

Нет relevance to previous tweets but it's are serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX – Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

Имя футболистки, пол которой подвергли сомнению, не разглашается. Иранская сторона уже отреагировала на обвинения, назвав их "нежеланием смириться с поражением". Тренер Ирана утверждает, что все ее подопечные успешно прошли обследование на гормоны и уровень тестостерона.

Читайте также:

Тренер клуба АПЛ нарочно стал бездомным и ночевал на улице: зачем он это сделал

Мечта сбылась: 49-летний дворник из Херсона победил на Чемпионате мира по джиу-джитсу (видео)

"Вы обманываете народ, этот футбол - дерьмо редкое": экс-футболист СССР возмутился игрой сборной России и ушел из прямого эфира

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку