Гендиректора этапа "Формулы-1" и ее любовницу застрелил муж: после двойного убийства мужчина совершил суицид

Гендиректора этапа "Формулы-1" и ее любовницу застрелил муж: после двойного убийства мужчина совершил суицид

Жуткая история из мира автоспорта.

Страшная трагедия случилась с генеральным директором трассы Гран-при Бельгии "Формулы-1" Натали Майе.

51-летнюю женщину нашли мертвой в ее доме в Гуви. Также вместе с ней в особняке были обнаружены тела ее мужа Франса Дюбуа и любовницы Энн Лоуренс Дюрвио, сообщает rtbf.be.

По предварительной информации, мужчина, используя огнестрельное оружие, совершил двойное убийство из-за ревности. После преступления мужчина застрелился и сам.

Трагедия случилась в ночь с субботы 14 августа на воскресенье 15 августа.

Натали Майе является директором известного автодрома "Спа-Франкоршам".

Последние пять лет она занималась организацией проведения Гран-при Бельгии "Формулы-1".

В нынешнем сезоне этап королевских автогонок на "Спа-Франкоршам" должен состояться 27-29 августа.

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