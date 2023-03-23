Генеральная репетиция перед Англией: сборная Украины обыграла "Брентфорд" в товарищеском матче

Сборная Украины победила молодежный состав "Брентфорда" в контрольном спарринге на тренировочной базе английского клуба. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу "сине-желтых".

Товарищеский матч состоялся вечером 23 марта за закрытыми дверями, без представителей СМИ и болельщиков.

Как сообщает официальный сайт УАФ, за украинскую сборную на 22-й минуте забил Александр Сваток, а на 65-й минуте преимущество "сине-желтых" закрепил Георгий Судаков.

Отметим, что это была первая игра на посту исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины для Руслана Ротаня, который сменил у руля национальной команды Александра Петракова.

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины в стартовом матче отбора на Евро-2024 сыграет против Англии. Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция встречи будет доступна на нашем сайте.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

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