Генеральная репетиция перед боснийцами: сборная Украины не осилила Болгарию в матче с тремя отмененными голами

Генеральная репетиция перед боснийцами: сборная Украины не осилила Болгарию в матче с тремя отмененными голами

Три забитых мяча "сине-желтых" справедливо не были засчитаны из-за офсайда.

Сборная Украины сыграла вничью против национальной команды Болгарии в товарищеском матче на стадионе "Черноморец" в Одессе - 1:1 .

В первой половине встречи "сине-желтые" владели территориальным преимуществом и создали достаточно моментов, но реализовать ни один из них не сумели. Лучший шанс открыть счет на 14-й минуте был у Артема Довбика - форвард "Днепра-1" отправил мяч в сетку после прострела Александра Тымчика, однако арбитр не засчитал гол из-за положения вне игры.

В свою очередь, болгары использовали свой единственный шанс - Николай Матвиенко неудачно выбил мяч от своих ворот, а Радослав Кирилов выиграл борьбу у Александра Тымчика и пробил мимо Георгия Бущана.

На 80-й минуте красивым дальним ударом сравнял счет вышедший на поле после первого тайма Тарас Степаненко.

Следует отметить, что команда Александра Петракова во втором тайме должна была забивать далеко не раз, и не дважды. Лишь Андрей Ярмоленко дважды отправлял мяч в сетку ворот болгар, но делал это из офсайда.

Кроме того, Александр Зинченко на старте второй половины встречи попал в штангу. А после убийственных моментов Малиновского и Ярмоленко гостей спасал вратарь - выстрел первого парировал в эффектном прыжке, а после удара второго отразил мяч ногой. Финальный штурм ворот соперника успеха украинцам не принес - Виктор Коваленко мог вырвать для "сине-желтых" победу, но с нескольких метров не попал в пустые ворота.

Во вторник, 16 ноября, "сине-желтые" проведут судьбоносный матч в отборе к ЧМ-2022. На выезде команда Петракова померяется силами именно с Боснией и Герцеговиной. Именно в этом матче и может решиться, кто займет второе место в группе.

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Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже упустил все шансы выйти на мундиаль.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Добавим, что ранее аналитики повысили шансы сборной Украины на выход в ЧМ-2022.

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