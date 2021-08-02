Генк - Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Генк - Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" начинают путь в главном европейском клубном турнире.

Во вторник, 3 августа, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка".

Для "горняков" это будет выездная игра. Начало поединка - в 21:00.

Где смотреть матч Генк - Шахтер

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Генк - Шахтер

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом первого поединка. На победу вице-чемпиона Украины можно поставить с коэффициентом 2.22. Ничья - 3.42. Выигрыш бельгийской команды - 3.20.

Что касается шансов на проход в следующий раунд, то специалисты тоже отдают предпочтение донецкому клубу. Коэффициент на "Шахтер" составляет 1.37, а на "Генк" - 3.25.

В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). В случае поражения от "Генка" по сумме двух встреч "горняки" сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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