"Гент" поиздевался над "Брейдабликом" и единолично возглавил группу "Зари" в Лиге конференций

Бельгийский "Гент" разгромил исландский "Брейдаблик" в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций – 5:0 .

Хозяева решили судьбу поединка еще до перерыва. Дубль оформил Уго Куйперс, еще по голу забили Омри Гендельман и Тарик Тиссудали.

Во втором тайме "буйволы" в пятый раз поразили сетку ворот соперника – отличился Гифт Орбан. На последних минутах "Брейдаблик" мог забить гол престижа, но Госкульдур Гуннлаугссон не реализовал пенальти.

В другом поединке 3-го тура группы B 26 октября должны были встретиться "Маккаби" Тель-Авив и луганская "Заря", однако УЕФА перенес этот матч на 25 ноября из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы.

В настоящее время "Гент" единолично возглавил квартет B (7 очков). "Заря" с 4 очками занимает второе место. "Маккаби" Тель-Авив (3 балла) идет на третьей позиции. Замыкает группу "Брейдаблик", не имея зачетных пунктов в своем активе.

В четвертом туре Лиги конференций 9 ноября "Заря" в польском городе Люблин примет "Маккаби" Тель-Авив, а "Гент" отправится в гости к "Брейдаблику".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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