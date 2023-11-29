Гент – Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Луганцам нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

В четверг, 30 ноября, луганская "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом" в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится в бельгийском городе Гент на "Геламко Арене". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

После четырех туров Лиги конференций луганский клуб с 4 очками занимает третье место в группе В. "Гент" лидирует в этом квартете, имея в своем активе 10 пунктов. Между ними на второй позиции идет израильский "Маккаби" Тель-Авив (9 баллов). На последней строчке находится исландский "Брейдаблик" (0).

Таким образом, "Заря" обязательно должна побеждать "Гент", чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Отметим, что в стартовом туре группового этапа Лиги конференций эти команды встречались в польском городе Люблин. Тогда "Заря" вырвала ничью у "Гента" (1:1).

Где смотреть матч Гент – Заря

На территории Украины поединок между "Гентом" и "Зарей" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Гент – Заря

Букмекеры считают бельгийский клуб абсолютным фаворитом грядущего поединка. На победу "буйволов" можно поставить с коэффициентом 1,24. Ничья – 6,90. Выигрыш бронзового призера чемпионата Украины станет огромной сенсацией, вероятность которой оценена коэффициентом 13,50.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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