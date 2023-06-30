Геращенко с личным рекордом завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги, Магучих выиграла "бронзу"

Украинки оформили медальный дубль на престижных соревнованиях в Швейцарии.

Украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Ярослава Магучих стали призерками этапа Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне. Геращенко завоевала серебряную награду, а Магучих – бронзовую.

28-летняя Ирина взяла высоту 2,00 метра и повторила свой лучший результат в карьере, который она установила на чемпионате мира-2022.

Ярослава заняла третье место, покорив планку на высоте 1,97 м. Это ее первая "бронза" в текущем сезоне. До этого 21-летняя спортсменка из Днепра завоевала 11 золотых наград подряд на разных турнирах.

Еще одна украинка Юлия Левченко показала пятый результат. Она прыгнула на 1,94 м и установила собственный рекорд сезона.

Победу одержала австралийка Никола Олислагерс (Макдермот), взявшая высоту 2,02 м. Она побила лучший результат сезона в мире, который до этого принадлежал Магучих (2,01 м).

Бриллиантовая лига. Лозанна. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2.02 м

2. Ирина Геращенко (Украина) – 2.00 м

3. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м

...

5. Юлия Левченко (Украина) – 1.94 м

Ранее сообщалось, что Магучих выиграла "золото" по прыжкам в высоту на Европейских играх-2023.

Читайте также:

Украина на Европейских играх-2023: все награды наших спортсменов, медальный зачет

Покорила соцсети: толкательница ядра выступила в беге с барьерами на Европейских играх (видео)

Бех-Романчук завоевала "золото" в тройном прыжке на Европейских играх-2023