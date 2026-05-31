Геращенко выиграла первое международное "золото" после рождения дочери

Ирина Геращенко / © Associated Press

Реклама

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко, которая в июне прошлого года впервые стала мамой, выиграла первые международные соревнования после рождения дочери.

31-летняя уроженка Киева завоевала "золото" на этапе Континентального тура в польском Белостоке.

Ирина с первой попытки покорила высоту 1,96 метра, она установила рекорд этих соревнований.

Реклама

Континентальный тур. Белосток. Прыжки в высоту

1. Ирина Геращенко (Украина) — 1,96 метра

2. Элла Джуннила (Финляндия) — 1,90 м

3-4. Кристина Овчинникова (Казахстан) — 1,87 м

3-4. Солен Жикель (Франция) — 1,87 м

Реклама

Отметим, что после рождения ребенка Геращенко возобновила выступления в этом году. В начале февраля она победила на командном чемпионате Украины, а затем стала бронзовой призеркой соревнований Золотого тура в сербском Белграде.

В мае Ирина завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, взяв высоту 1,97 метра. Там Украина завоевала двойной подиум — Юлия Левченко выиграла "золото" с результатом 1,99 метра.

Напомним, в марте Ярослава Магучих завоевала "золото" ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении, а Левченко стала серебряной призеркой.

Новости партнеров