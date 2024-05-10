Геращенко завоевала для Украины первую медаль сезона Бриллиантовой лиги-2024

Ирина стала серебряной призеркой соревнований по прыжкам в высоту на этапе в Дохе.

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко завоевала серебряную медаль на третьем этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Дохе (Катар).

Ирина взяла высоту 1,91 метра, опередив по дополнительным показателям австралийку Элеанор Паттерсон. Победительницей стала сербка Ангелина Топич, которой покорилась высота 1,94 метра.

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла восьмое место с результатом 1,84 метра.

Отметим, что главная украинская звезда прыжков в высоту Ярослава Магучих этап в Дохе пропустила. Ранее она подтвердила свое участие на седьмом этапе Бриллиантовой лиги, который состоится 2 июня в Стокгольме – перед чемпионатом Европы-2024 в Риме, который начнется 7 июня.

Бриллиантовая лига-2024. Третий этап. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ангелина Топич (Сербия) – 1,94 м

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91 м

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,91 м

...

8. Юлия Левченко (Украина) – 1,84 м

Дя Геращенко соревнования в Дохе стали первыми в 2024 году. Она пропустила зимнюю часть сезона.

Медаль Ирины стала первой для Украины в сезоне Бриллиантовой лиги-2024.

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