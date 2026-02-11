- Дата публикации
Геращенко завоевала медаль первого международного турнира после рождения ребенка
Ирина стала бронзовой призеркой соревнований Золотого тура в Белграде.
Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко, которая в июне прошлого года впервые стала мамой, завоевала "бронзу" соревнований Золотого тура в сербском Белграде.
Для 30-летней прыгуньи в высоту это был первый международный турнир после рождения дочери. Она вернулась из декрета в начале февраля, когда победила на командном чемпионате Украины с результатом 1,90 метра.
На соревнованиях Золотого тура в помещении, которые проходили в Белграде, Геращенко со второй попытки преодолела высоту 1,91 метра, обновив личный рекорд сезона и гарантировав себе место на пьедестале.
Победительницей стала сербка Ангелина Топич, которая в последней попытке взяла планку 1,96 метра. "Серебро" взяла черногорка Мария Вукович, которой покорилась высота 1,94 метра.
