Проспорт

Проспорт
267
1 мин

Геращенко завоевала медаль первого международного турнира после рождения ребенка

Ирина стала бронзовой призеркой соревнований Золотого тура в Белграде.

Максим Приходько
Ирина Геращенко

Ирина Геращенко / © Associated Press

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко, которая в июне прошлого года впервые стала мамой, завоевала "бронзу" соревнований Золотого тура в сербском Белграде.

Для 30-летней прыгуньи в высоту это был первый международный турнир после рождения дочери. Она вернулась из декрета в начале февраля, когда победила на командном чемпионате Украины с результатом 1,90 метра.

На соревнованиях Золотого тура в помещении, которые проходили в Белграде, Геращенко со второй попытки преодолела высоту 1,91 метра, обновив личный рекорд сезона и гарантировав себе место на пьедестале.

Победительницей стала сербка Ангелина Топич, которая в последней попытке взяла планку 1,96 метра. "Серебро" взяла черногорка Мария Вукович, которой покорилась высота 1,94 метра.

Ранее сообщалось, что мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выиграла престижные соревнования в Германии, а еще одна украинка Юлия Левченко завоевала там "серебро".

Также мы рассказывали, что украинский фигурист потряс выступлением на Олимпиаде-2026.

267
