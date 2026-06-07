Геращенко завоевала "серебро" на этапе Континентального тура в Варшаве

Ирина Геращенко / © Associated Press

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Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко, которая в июне прошлого года впервые стала мамой, выиграла серебряную медаль на этапе Континентального тура в Варшаве (Польша).

31-летняя уроженка Киева завершила соревнования на втором месте с результатом 1,92 метра.

"Золото" завоевала полька Мария Жодзик, которая прыгнула на 1,94 метра. "Бронзу" забрала шведка Луиз Экман (1,90 метра).

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1,92 метра — пока худший результат Геращенко в летнем сезоне, после прыжков на 1,97 и 1,96 м.

В мае Ирина завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Семене, взяв высоту 1,97 метра. Там Украина выборола двойной подиум — Юлия Левченко выиграла "золото" с результатом 1,99 метра.

Затем Геращенко с результатом 1,96 метра триумфовала на этапе Континентального тура в польском Белостоке, завоевав первое международное "золото" после рождения дочери.

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