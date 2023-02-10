Геращенко завоевала "золото" на международном турнире в Италии, Проценко выборол "серебро"

Украинские легкоатлеты выиграли две медали в прыжках в высоту на международном турнире в итальянском Удине. Ирина Геращенко завоевала "золото" в женских соревнованиях, в то время как Андрей Проценко стал серебряным призером среди мужчин.

Геращенко триумфовала с результатом 1,93 метра. Она взяла эту высоту со второй попытки, опередив действующую чемпионку чемпионка мира Элеанор Паттерсон из Австралии, которой понадобилось три попытки. Тройку призерок замкнула еще одна австралийка Эрин Шоу (1,90 метра).

Для Ирины это уже пятый международный подиум в 2023 году, ниже второго места украинская легкоатлетка не опускалась. На этой неделе она завоевала "золото" на соревнованиях Мирового легкоатлетического тура в Чехии. В конце января Геращенко с рекордом соревнований выиграла турнир во французском Нанте.

Проценко на турнире в Удине взял планку на высоте 2,24 метра, установив личный рекорд сезона. Лишь по количеству попыток украинец уступил кубинцу Луису Энрике Заясу. Третье место разделили итальянец Марко Фассинотти и болгарин Тихомир Иванов – 2,16 метра.

Ранее сообщалось, что еще одна украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала "золото" на престижном турнире во Франции.

Читайте также:

Украинки Магучих и Геращенко оформили медальный дубль на первом международном турнире сезона

Звездная украинская легкоатлетка завоевала медаль на первом международном старте сезона

22-летний украинский легкоатлет погиб в боях под Бахмутом