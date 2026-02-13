Гераскевич дал первый комментарий после отклонения апелляции на дисквалификацию с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дал первый комментарий после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил его апелляцию на дисквалификацию с Олимпийских игр-2026.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

"CAS нас подвел. Мы обдумаем наши дальнейшие шаги", – сказал Гераскевич в комментарии Reuters.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.