Гераскевич дал пресс-конференцию после скандальной дисквалификации с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дал пресс-конференцию в Милане после своей дисквалификации от участия в зимних Олимпийских играх-2026.

Ответы 27-летнего украинского спортсмена на самые главные вопросы приводит Суспільне Спорт.

В частности, Гераскевич рассказал, что будет пытаться выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) и вернуться к соревнованиям ОИ-2026.

Реклама

К слову, розыгрыш медалей в скелетоне пройдет в пятницу, 13 февраля (3-й заезд – в 20:30, финальный заезд – в 22:05). Обладатели наград определяются по итогам 4 заездов, результаты которых суммируются. Первые два заезда состоялись 12 февраля и Гераскевич их пропустил из-за дисквалификации. Несмотря на упущенные шансы побороться за медали, Владислав надеется принять участие в последних заездах, выйдя в "шлеме памяти".

Предлагал ли МОК компромисс: "Несколько предложений было. Одним из предложений было, чтобы мой отец принес шлем, но я должен был соревноваться в другом. Потом каким-то образом этот шлем будет телепортирован мне на финиш, чтобы я мог его использовать в микст-зоне. Я сказал, что если президент МОК обеспокоена зоной проведения соревнований, я попробую быть быстрым на треке, чтобы никто никого не заметил. Но это также не было решением для госпожи Ковентри. Теперь мы в этой ситуации".

О слушании CAS: "Будем пытаться добиться возвращения к соревнованиям. Посмотрим, как это возможно. Конечно, мы обжалуем решение, что я в чем-то виноват и что-то нарушил. В этом и причина для апелляции.

Мы сейчас в Милане. Это игры в Милане и Кортине, но эти места не так близко, как следует из названия – приходится преодолевать длительный путь. Если нам разрешат соревноваться завтра, мне будет очень тяжело преодолеть этот путь и просто стартовать на треке. Поэтому мы посмотрим, как это будет.

Реклама

Планирует ли обжаловать возможный отказ CAS: "Когда мы приехали на Олимпиаду, нашей целью было соревноваться. Я считаю, что у нас есть полное право соревноваться со всеми другими спортсменами. Наша цель – иметь эту возможность. Если мы не сможем вернуться завтра к соревнованиям, мы будем идти дальше, потому что я должен доказать, что прав в этой ситуации, а МОК – нет.

Если мы не сделаем это сейчас, то МОК сможет дисквалифицировать кого угодно. Если они могут трактовать правила каким-либо образом, могут дисквалифицировать кого угодно. Может, кто-то им просто не нравится.

Готов ли продолжать диалог с МОК: "Я подчеркивал, что мы хотим быть частью олимпийской семьи. Я готов с ними говорить, предложил им решить эту проблему много раз. Мое последнее предложение – это был хороший способ, чтобы сделать это более позитивным для МОК. По какой-то причине они не хотели двигаться вперед и искать общий знаменатель. И все равно я открыт для разговоров и кооперации с МОК".

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Реклама

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

Гераскевич уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Реклама

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.