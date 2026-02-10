Гераскевич нарушил запрет от МОК и снова вышел в "шлеме памяти" на Олимпиаде-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, несмотря на запрет от Международного олимпийского комитета (МОК), вышел в "шлеме памяти" на вторую тренировку на зимних Олимпийских играх-2026.

Ранее МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив ему носить только черную повязку или ленту на соревнованиях Олимпиады-2026.

Однако 27-летний украинский скелетонист нарушил запрет от МОК и 10 февраля снова вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе.

Реклама

К слову, президент НОК Украины Вадим Гутцайт допустил, что Гераскевича могут дисквалифицировать, если он проигнорирует запрет и все равно будет соревноваться в этом шлеме.

Напомним, 9 февраля Гераскевич на первой тренировке Олимпиады-2026 выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Он также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".

В ответ МОК пошел только на частичный компромисс и вместо шлема памяти разрешил Гераскевичу носить черную повязку или ленту.

Кроме того, МОК объяснил, почему запретил Гераскевичу соревноваться в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Реклама

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.