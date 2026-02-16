Гераскевич объявил о проекте фандрейзинга для семей погибших украинских спортсменов

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026, объявил о проекте фандрейзинга для семей погибших украинских спортсменов.

Об этом 27-летний спортсмен рассказал в видео, опубликованном в Instagram.

После отклонения апелляции на дисквалификацию с Олимпиады-2026, скелетонист посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где выступил с короткой речью и напомнил о важности памяти о погибших спортсменах.

Также Президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с Гераскевичем и наградил его орденом Свободы.

"Весь мир сейчас говорит об Украине не потому, что я и мой поступок, а потому что те спортсмены, которые изображены на моем шлеме. Именно их голос звучит настолько громко, что его невозможно заглушить", – рассказал Владислав в видео.

Сначала вместе с организацией Athletes for Ukraine скелетонист анонсировал сбор, ориентированный на международную аудиторию.

"Мы запускаем сбор средств совместно с немецкой организацией, которая представляет немецких спортсменов – "спортсмены для спортсменов". Считаю, что это отличная акция, которая поможет почтить этих людей.

Хотим собрать постоянный фонд, возможность постоянно помогать семьям павших спортсменов, чтобы поддержать их. Здесь изображено всего 24 семьи, а, к сожалению, погибло гораздо больше спортсменов, мы должны об этом помнить и поддерживать их. Такова наша цель", – добавил скелетонист.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.