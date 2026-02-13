Гераскевич обжалует в суде свою дисквалификацию с Олимпиады-2026: онлайн-трансляция

Владислав Гераскевич / © Associated Press

В пятницу, 13 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на его дисквалификацию от участия в зимней Олимпиаде-2026.

Накануне, 12 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Гераскевича от соревнований из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

27-летний украинский спортсмен решил оспорить позорное решение МОК и ищет справедливости в суде.

В этой новости будет вся актуальная информация о слушании дела Гераскевича.