Гераскевич опубликовал обращение перед судебным слушанием в CAS о своей дисквалификации

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич опубликовал обращение в соцсетях перед судебным слушанием в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу своей дисквалификации на зимних Олимпийских играх-2026.

"Борьба за правду продолжается. Через несколько минут начнется судебное слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Я уверен, что не нарушал правила МОК, поэтому считаю свою дисквалификацию абсолютно неправомерной. Я вижу всю вашу поддержку – и она безгранично вдохновляет меня", – написал Гераскевич.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование «шлема памяти», на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

Гераскевич уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.