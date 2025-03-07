Гераскевич остановился в шаге от медали на чемпионате мира-2025 по скелетону

До пьедестала украинцу не хватило всего 0,08 секунды.
Украинец Владислав Гераскевич занял четвертую позицию на чемпионате мира-2025 по скелетону.
В последней своей попытке 26-летний украинский скелетонист показал второй лучший результат среди всех участников и в итоге проиграл третьему месту всего 0,08 секунды.
Еще один украинец, 17-летний Ярослав Лавренюк, стал 21-м с отставанием 3,21 секунды от победителя.
"Золото" чемпионата мира завоевал британец Мэтт Вестон. "Серебро" выборол другой британец Маркус Ваятт, а бронзовым призером стал немец Аксель Юнгк.
Чемпионат мира-2025 по скелетону (мужчины)
1. Мэтт Вестон (Великобритания) 3:35.48
2. Маркус Ваятт (Великобритания) +1.90
3. Аксель Юнгк (Германия) +1.93
4. Владислав Гераскевич (Украина) +2.01
...
21. Ярослав Лавренюк (Украина) +3.21
Результат Гераскевича – лучший в истории Украины на чемпионатах мира по скелетону.
Ранее сообщалось, что Гераскевич завоевал "золото" на этапе Кубка Европы по скелетону.
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