Гераскевич остановился в шаге от медали на чемпионате мира-2025 по скелетону

До пьедестала украинцу не хватило всего 0,08 секунды.

Украинец Владислав Гераскевич занял четвертую позицию на чемпионате мира-2025 по скелетону.

В последней своей попытке 26-летний украинский скелетонист показал второй лучший результат среди всех участников и в итоге проиграл третьему месту всего 0,08 секунды.

Еще один украинец, 17-летний Ярослав Лавренюк, стал 21-м с отставанием 3,21 секунды от победителя.

"Золото" чемпионата мира завоевал британец Мэтт Вестон. "Серебро" выборол другой британец Маркус Ваятт, а бронзовым призером стал немец Аксель Юнгк.

Чемпионат мира-2025 по скелетону (мужчины)

1. Мэтт Вестон (Великобритания) 3:35.48

2. Маркус Ваятт (Великобритания) +1.90

3. Аксель Юнгк (Германия) +1.93

4. Владислав Гераскевич (Украина) +2.01

...

21. Ярослав Лавренюк (Украина) +3.21

Результат Гераскевича – лучший в истории Украины на чемпионатах мира по скелетону.

Ранее сообщалось, что Гераскевич завоевал "золото" на этапе Кубка Европы по скелетону.

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