- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 420
- Время на прочтение
- 2 мин
Гераскевич подал апелляцию в CAS из-за дисквалификации с Олимпиады-2026
Юрист рассчитывает, что суд рассмотрит дело скелетониста о дисквалификации с Олимпиады-2026 в течение следующих 24 часов.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за своей дисквалификации от участия в зимних Олимпийских играх-2026.
Об этом сообщил адвокат Евгений Пронин на своей странице в Telegram.
Он отметил, что по согласованию с Гераскевичем он подал апелляцию в CAS по специальной процедуре. Юрист рассчитывает, что суд рассмотрит дело скелетониста о дисквалификации с Олимпиады-2026 в течение следующих 24 часов.
"Испытывая абсолютную правовую, спортивную и историческую несправедливость, по согласованию с Владиславом и в его интересах я подал апелляцию по специальной процедуре быстрого обжалования решений во время Олимпийских игр – процедуре рассмотрения дел в Спортивном арбитражном суде (CAS), которое может состояться в течение 24 часов.
Апелляционное заявление со всеми необходимыми приложениями было направлено в Спортивный арбитражный суд, подразделение которого работает в Милане во время Олимпийских игр.
Рассчитываем на оперативное рассмотрение дела и надеемся на законное, справедливое и обоснованное решение. Владислав заслуживает шанс получить возможность принять участие в этой Олимпиаде", - отметил Пронин.
Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.
Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.
На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.