Гераскевич подал апелляцию в CAS из-за дисквалификации с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за своей дисквалификации от участия в зимних Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщил адвокат Евгений Пронин на своей странице в Telegram.

Он отметил, что по согласованию с Гераскевичем он подал апелляцию в CAS по специальной процедуре. Юрист рассчитывает, что суд рассмотрит дело скелетониста о дисквалификации с Олимпиады-2026 в течение следующих 24 часов.

Реклама

"Испытывая абсолютную правовую, спортивную и историческую несправедливость, по согласованию с Владиславом и в его интересах я подал апелляцию по специальной процедуре быстрого обжалования решений во время Олимпийских игр – процедуре рассмотрения дел в Спортивном арбитражном суде (CAS), которое может состояться в течение 24 часов.

Апелляционное заявление со всеми необходимыми приложениями было направлено в Спортивный арбитражный суд, подразделение которого работает в Милане во время Олимпийских игр.

Рассчитываем на оперативное рассмотрение дела и надеемся на законное, справедливое и обоснованное решение. Владислав заслуживает шанс получить возможность принять участие в этой Олимпиаде", - отметил Пронин.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Реклама

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Реклама

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.