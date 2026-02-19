Гераскевич поставил под сомнение продолжение карьеры после дисквалификации с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026, поставил под сомнение продолжение спортивной карьеры.

Об этом 27-летний Гераскевич заявил в эфире шоу "Сніданок з 1+1".

Спортсмен заявил, что чувствует себя преданным скелетонной семьей и не уверен, что хочет в дальнейшем выступать на соревнованиях с этими людьми.

"Чувствую себя несколько преданным этой скелетонной семьей. Пока этот вопрос в воздухе. Хочу ли я продолжать быть частью этой семьи, которая меня предала? И это очень-очень большой вопрос.

Если мы говорим о решении CAS. Там очень много в этом решении вещей, которые просто не сходятся друг с другом, противоречат друг другу. И это какой-то абсурд, потому что вроде бы отвергается политическая пропаганда, но в итоге упоминается орден, врученный Зеленским. В очередной раз МОК тянет политику в этот вопрос, при том, что они сами пытаются ее отбросить.

Все, что было связано с этим решением, оно просто настолько абсурдно, что даже не можешь уже проще объяснить, потому что абсурдность она вот прямо перед глазами. И, конечно, мы будем продолжать бороться в судах. Мы уверены, что в следующих инстанциях мы выберем свою правду и докажем, что мы были правы в ситуации. Я изначально, с первых дней говорил, что в этом нарушения нет. Ни разу мне не смогли объяснить, в чем именно нарушение. Даже в этом решении они не могут четко объяснить, какое правило я нарушил", – сказал Гераскевич.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.