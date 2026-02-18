Гераскевич прокомментировал допуск россиян и белорусов к Паралимпиаде под национальными флагами

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал допуск десяти российских и белорусских спортсменов к зимним Паралимпийским играм-2026 под национальными флагами.

Гераскевич предложил применить санкции против атлетов из государства-агрессора для исключения их участия в соревнованиях.

По его словам, более 300 российских паралимпийцев непосредственно участвовали в войне против Украины, где и получили ранения.

"Ситуация крайне негативная, особенно ввиду того, что там действительно будут бывшие военные. Об этом неоднократно отмечал глава Паралимпийского комитета России Рожков. Более 300 спортсменов национальных сборных – они были российскими военными на "СВО". То есть они напрямую принимали участие в боевых действиях, где получили ранения.

Также по запросу украинских журналистов представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс отмечал, что они не проводят никаких проверок, то есть у них нет никаких критериев. Они будут допускать всех, кого представит Паралимпийский комитет России. Соответственно, ситуация вообще абсурдна, потому что российские военные будут под российскими флагами в Италии – в европейской Италии, которая вроде бы не поддерживает эту войну.

Не знаю, на самом деле этот мир, этот пузырь – МОК (Международный олимпийский комитет – прим.), МПК (Международный паралимпийский комитет – прим.), CAS (Спортивный арбитражный суд – прим.) – все больше выбирает позицию, да? И она уже становится все более четкой.

На самом деле я видел комментарии господина Гутцайта (президент НОК Украины – прим.) о том, что нам все-таки надо будет работать с МОК, нужно будет кооперироваться. На самом деле здесь уже много вопросов: хотим ли мы кооперироваться с теми, кто хочет распространять убивающую нас пропаганду?

Бойкот? Во-первых, бойкот – это опция, сработавшая в 2022 году. Я напомню, что когда началось полномасштабное вторжение, именно в те дни начинались Паралимпийские игры, и тогда бойкот решил судьбу российских спортсменов, которые не были допущены тогда на соревнования. Это первое.

Второе – что делать? Возможно, вы видели, что президент добавил в санкционный список спортсменов страны-агрессора на основе той петиции, которую мы готовили. Почему мы это сделали? Это не просто популизм и не просто для того, чтобы они где-то были в списках. Есть реальный кейс по санному спорту в Латвии, где министр иностранных дел просто не допустила спортсменов в страну, и они не смогли принять участие в соревнованиях. Наша задача – эти внутриукраинские санкции вывести на международный уровень и запретить этим спортсменам въезд на территорию ЕС, на территорию стран.

То есть если мы говорим о том, что делать с этими Паралимпийскими играми. Что мы можем сделать? Мы можем ввести санкции против этих спортсменов, потому что они бывшие военные. Они могут спокойно получить санкции, потому что совершали преступления против украинцев, против Украины, вывести эти санкции на международный уровень, и тогда они просто не смогут заехать в Италию. И неважно, хочет МОК допускать их, не хочет, пророссийский ли МОК, или не пророссийский, – они просто не будут допущены к соревнованиям, потому что они просто туда не доедут. Я считаю, что это достаточно оптимальное решение в этой ситуации.

Буду ли я тоже включаться в эту кампанию? Конечно. Мы видим, что президент уже ввел санкции против спортсменов, которые были в том санкционном списке, который мы подавали в петиции. И хочется верить, что он продолжит нас поддерживать в этом. Тем более, сейчас, я думаю, стала понятна важность этой платформы и важность не давать использовать ее стране-агрессору", – сказал Гераскевич.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный уже заявил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

"Мы также не будем присутствовать на церемонии открытия и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады. Мы благодарим каждого чиновника стран свободного мира, которые также проигнорируют официальные мероприятия Паралимпиады. Продолжаем борьбу!" – написал Бидный в соцсети X.

Ранее Международный паралимпийский комитет сообщил, что шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут принять участие в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.